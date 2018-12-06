Kars Çayı'na düşen kedi yavrusunu gençler kurtardı - KARS
- Çaya düşen kedinin kurtarılma görüntüleri Kars Çayı'na düşen kedi yavrusunu gençler kurtardıKARS (AA) - Kars Çayı'na düşen kedi yavrusu çevredeki gençler tarafından kurtarıldı. Kurtarma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Kars Millet Bahçesi yakınından geçen Kars Çayı'na düşen kedi yavrusu bir kütük parçasının üstüne çıktı.Kedinin sesini duyan çevredeki gençlerden biri çaya girerek kediyi iple bağladı. Çay kenarındaki arkadaşları da ipi çekerek kedinin çıkmasını sağladı.Gençlerin kedi yavrusunu kurtarma çabası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.