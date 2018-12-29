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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kars Çayı buz tuttu - KARS İzle

Kars Çayı buz tuttu - KARS İzle

- Buz tutan Kars Çayı'ndan detaylar Kars Çayı buz tuttu - Hava sıcaklığının sıfırın altında 23 dereceye düştüğü Kars 'ta, Kars Çayı'nın yüzeyi buzla kaplandıKARS (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan dondurucu soğuklar sonucu Kars Çayı buz tuttu. Kars 'ta hava sıcaklığı gece, sıfırın altında 23 dereceye düştü.Kent merkezinden geçen Kars Çayı'nın yüzeyi de soğuk havanın etkisiyle dondu.Kentte kaldırımlar da buzla kaplanırken, çatılarda buz sarkıtları oluştu, ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.Bazı vatandaşlar, soğuktan etkilenmemesi için araçlarını battaniye ve branda ile sardı, bazıları da soğuk havanın etkilediği sokak hayvanlarına yiyecek verdi.Kent sakinlerinden Okan Yılmaz, özellikle bu gecenin çok soğuk olduğunu dile getirerek, bunun sonucunda da Kars Çayı'nın donduğunu söyledi.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar, araçlarını çalıştıramadı.Karayolları ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) görevlileri, kara yolları ile demir yollarında kar küreme çalışması yaptı.

Hava Sıcaklığı Buz Sarkıtları Kaldırımlar Hayvan Sokak Hayvanları 

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