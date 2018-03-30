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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Kars beyaza büründü

Kars beyaza büründü

Beyaza bürünen yollardan detaylar

Yağışlı Hava Uttu Kar Yağışı Irak 

-Buzlanan yollarda hareket halindeki araçlardan detaylar
-Kar yağışı ve tipiden detaylar

( KARS )- Digor-Iğdır Karayolu kar yağışı sonrası buz tuttu KARS

- Kars’ta etkili olan soğuk ve yağışlı hava akşam saatlerinde yerini kar yağışını bıraktı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü. Kars yağışının etkili olduğu Digor Borluk mevkiinde vatandaşlar baharı beklerken, yeniden kar yağması şaşırttı. Özellikle kar yağışının etkili olduğu 2 bin 286 rakımlı Borluk Mevkii adeta buz tuttu. Kars-Iğdır karayolunu kullanan sürücüler, buzlanan yollarda ilerlemekte zorlandı. Borluk Mevkiinde bulunan Hanlar Köyü ise bahar ayında yeniden kışı yaşadı. Kars’ta soğuk ve yağışlı havanın gece de etkili olması bekleniyor.
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