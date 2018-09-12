Kars Belediyesi’ne elektrik şoku Haberi



- Kars Belediyesinin yaklaşık 750 bin lira borcundan dolayı elektrikleri kesildi. ARAS EDAŞ'a yaklaşık 750 bin lira borcu bulunan Kars Belediye Başkanlığının bu sabah elektrikleri kesildi. Uzun zamandan beri belediye yetkilileriyle görüşen ARAS EEDAŞ yetkilileri belediyeden yanıt alamayınca çareyi elektrikleri kesmekte buldu. ARAS EDAŞ yetkilileri, vatandaşların mağdur olmalarını önlemek için sadece idari birimleri elektriklerini kestiklerini belirtti.



