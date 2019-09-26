Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kars-Ağrı-Iğdır illeri kırsalında Kıran-4 Operasyonu başladı

Kars-Ağrı-Iğdır illeri kırsalında Kıran-4 Operasyonu başladı

fotoğraflar

Gesi 

-arşiv
-ağrı ve kars kırsalından görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

- Kars, Ağrı ve Iğdır illeri kırsalında Kıran-4 operasyonu başladı.
Kıran-4 operasyonu 25 Eylül 2019 tarihinde başladı.
Çemçe-Madur Bölgesi merkez olmak üzere Kars, Ağrı, Iğdır ara hattında başlayan operasyonlar sürüyor. Operasyon kapsamında, 1 adet EYP ele geçirildi.Kıran- operasyonunda Jandarma, PÖH ve Güvenlik Korucularından müteşekkil bin 125 personel, 75 operasyonel tim görev alıyor.17 Ağustos 2019 tarihinde başlanılan Kıran operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 48 terörist etkisiz hale getirilerek, 58 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Çevik Kuvvet Servisine Bombalı SaldırıÇevik Kuvvet Servisine Bombalı Saldırı
ABDli Türkler Otelin Önüne Akın EttiABDli Türkler Otelin Önüne Akın Etti
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı