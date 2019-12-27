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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Kars’a beklenen kar yağdı

Kars’a beklenen kar yağdı

Kar altında yürüyen vatandaşlardan genel ve detaylar

Güneşli Hava Güneşli Yağan Kar Yağışı Irak 

-Beyaza bürünen Kars'tan detaylar
-Vatandaşın konuşması
-Kar altında yürüyen vatandaşlardan detaylar

( KARS ) KARS

-. Kentte uzun süreden beri etkili olan güneşli hava bugün akşam yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla birlikte sokaklara çıkan vatandaşlar kar altında saatlerce yürürken, kent yeniden beyaz gelinliğini giydi. Kar yağışının etkili olduğu kentte sokaklara çıkan vatandaşlar bol bol fotoğraf çekilirken, yağan kar vatandaşlarında yüzünü güldürdü. Kars’ta kar yağışının gece de etkili olması bekleniyor. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışı aralıklar devam ediyor.
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