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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Karpuz ve kavundaki verimden memnun olan çiftçiler pazar sorunu yaşıyor

Karpuz ve kavundaki verimden memnun olan çiftçiler pazar sorunu yaşıyor

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Asad 

-Çiftçilerin konuşması
-Karpuz ve kavun detayları

( BURSA )- İnegöl'de karpuz ve kavun hasadı başladı, üreticilerin yüzü gülüyor BURSA

- Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Çavuşköy’de karpuz hasadı başladı.
Çavuşköy sakinlerinin yüzde 90’ının üretimini yaptığı karpuzlar yok satıyor. Karpuz fiyatı, 1 TL kavunun fiyatı ise 1,5 TL'den alıcı buluyor. Üreticinin tek sıkıntısı İnegöl pazarlarında kendilerine yer bulamaması. İnegöl'e bağlı Çavuşköy sakinleri tarafından yetiştirilen karpuzların hasadı başladı.
Yapılan hasat üreticinin yüzünü güldürdü. Yaklaşık 250 dönümde karpuz üretimi yapılıyor. Karpuz hasadıyla ilgili açıklama yapan İlyas Soğan, "Her yıl karpuz ekimi artarak devam ediyor. Fiyatlarımızda normal seviyede. Bir kaç yıldır olduğu gibi bu yılda fiyat 1 TL. Geçen yıla göre bu yıl maliyetlerimizde artışlar yaşanıyor. Ancak bunlar bizlerin yetiştirdiği ürünlere hiç yansımıyor. Maliyetler yüksek ama tarlada fiyatlar hep yerinde sayıyor yada geri gidiyor. Hasatla birlikte en büyük sıkıntımız İnegöl'de bulunan pazarlarda kendi üretiğimiz karpuzları satamıyoruz. Belediyeden bu konuda destek istiyoruz. Yaklaşık 250 dönüm üzerinde karpuz ekimi yapılıyor" dedi.
Karpuz yetiştiren Mehmet Kınay, "Allah'a şükürler olsun hasat başladı.
Olan karpuzları toplayıp satıyoruz. Çavuşköy'ün karpuzları artık herkes tarafından biliniyor. Bizler kendi ilçemizde yetiştirdiğimiz bu güzel ürünleri maalesef pazarlarımızda satamıyoruz. Belediyeden bizlere destek çıkması istiyoruz. Geçen yıla göre bu yılda hasat çok güzel. Fiyatlar bir kaç yıldır aynı hiç değişmedi. Karpuzla birlikte kavun ekimi yapıyoruz. Onun fiyatı biraz daha iyi" diye konuştu.

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