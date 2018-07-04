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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Karnındaki bebeği ve 3 yaşındaki kızıyla defnedildi - KIRŞEHİR Haberi

Karnındaki bebeği ve 3 yaşındaki kızıyla defnedildi - KIRŞEHİR Haberi

- Cenaze namazına katılan vatandaşların detay görüntüleri - Cenaze namazının kılınmasıKarnındaki bebeği ve 3 yaşındaki kızıyla defnedildi - Kırşehir 'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 5 aylık hamile Esra ve 3 yaşındaki kızı Ela Üçkol son yolculuklarına uğurlandıKIRŞEHİR (AA) - Kırşehir 'in Kaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 aylık hamile Esra ve 3 yaşındaki kızı Ela Üçkol'un cenazeleri toprağa verildi.
Kaman Devlet Hastanesine morgundan yakınları tarafından alınan anne kızın cenazeleri, Kaman Çarşı Camisi'ne getirildi.
Burada kılınan namazın ardından, cenazeler Kaman'ın Çağırkan köyündeki aile kabristanına defnedildi.Esra ve Ela Üçkol'un yakınlarının gözyaşı döktüğü cenaze törenine CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Sedat Üçkol, Çağırkan köyü yakınlarında, önlerine çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca kullandığı 06 ZVK 95 plakalı otomobil devrilmişti. Kazada, sürücü Sedat Üçkol, 5 aylık hamile eşi Esra ve kızı 3 yaşındaki Ela Üçkol ile baldızı Fadime Sevindir yaralanmıştı.Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Esra ve Ela Üçkol yaşamlarını yitirmişti. Anne karnındaki bebek de kurtarılamamıştı.

Kabristan Trafik Kazası Baldız Gözyaşı Direksiyon 

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