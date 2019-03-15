Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Karnına demir bariyer saplanan sürücü böyle kurtarıldı

Karnına demir bariyer saplanan sürücü böyle kurtarıldı

sürücüyü kurtarma çalışmaları

Polis Hastane Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-olay yerinden detaylar
-ambulansın gitmesi
-kaza yapan araç
-ekiplerin çalışmaları
-aracın kaldırılması
-olay yeri temizlik

( DENİZLİ )- Otomobili delip içeri giren demir bariyer, sürücünün karnına saplandı DENİZLİ

- Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil demir bariyere çarptı. Otomobili delip içeri giren bariyer, sürücünün karnına saplandı. Kurtarılan sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Osman Yüksel yönetimindeki 20 YA 999 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Otomobilin kaportasını delerek içine giren demir bariyer sürücünün karnına saplandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Yüksel'i kurtarmak için çalışma başlattı. Yaptıkları titiz çalışmayla yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtaran ekipler, yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Yüksel’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı