Karnına demir bariyer saplanan sürücü böyle kurtarıldı

-olay yerinden detaylar

-ambulansın gitmesi

-kaza yapan araç

-ekiplerin çalışmaları

-aracın kaldırılması

-olay yeri temizlik



( DENİZLİ )- Otomobili delip içeri giren demir bariyer, sürücünün karnına saplandı DENİZLİ



- Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil demir bariyere çarptı. Otomobili delip içeri giren bariyer, sürücünün karnına saplandı. Kurtarılan sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Osman Yüksel yönetimindeki 20 YA 999 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Otomobilin kaportasını delerek içine giren demir bariyer sürücünün karnına saplandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Yüksel'i kurtarmak için çalışma başlattı. Yaptıkları titiz çalışmayla yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtaran ekipler, yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Yüksel’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

