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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Karnesi sırasına bırakıldı...Denizde boğularak hayatını kaybeden ortaokul öğrencisinin okulunda buruk karne heyecanı Haberi

Karnesi sırasına bırakıldı...Denizde boğularak hayatını kaybeden ortaokul öğrencisinin okulunda buruk karne heyecanı Haberi

OKULDAN DETAY

Öğretmenler Öğretmen Gesi Irak Karne Heyecanı 

-SIRASINA GÜL BIRAKILMASI
-SIRASINA KARNE BIRAKILMASI
-ÖĞRENCİLER RÖP.
-ÖĞRETMENİ RÖP.
-GENEL DETAY
-ARŞİV GÖRÜNTÜLER

( GİRESUN -ÖZEL) GİRESUN

- Giresun’da önceki gün denizde boğularak hayatını kaybeden 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Burak Çetin'in yıl sonu karnesi sırasına bırakıldı. Giresun’da serinlemek için girdiği denizde yaşamını yitiren 6. Sınıf öğrencisi Burak Çetin’in (11) öğretmenleri ve arkadaşları bugün büyük üzüntü yaşadı. 6. sınıf öğrencisi Burak Çetin’in öğretmenlerinin hazırladığı yıl sonu karnesi sırasına konuldu. Çetin’in sınıf arkadaşları ise sırasına gül bıraktı. Sınıf arkadaşları yaşadıkları üzüntüyü tarif etmenin imkansız olduğunu ifade ederlerken, Çetin'i anlattıkları kelimeler adeta boğazlarına düğümlendi. Çetin’in çevresinde sevilen birisi olduğunu belirten arkadaşları "Kendisi futbolu çok severdi. Hayali futbolcu olmaktı. Yardımsever, neşe dolu ve çalışkan biriydi. Bugün karneyi mutlu bir şekilde öğretmenlerimizden almasını isterdik ama olmadı. Burak Çetin’i asla unutmayacağız” dediler. “Sınıfını teşekkür belgesiyle geçmişti” Burak Çetin’in derslerinde olduğu kadar sportif faaliyetlerde de başarılı olduğunu anlatan öğretmenleri ise "Kendisi başarılı sevecen bir öğrenciydi. Arkadaşları da kendisini çok severdi. Derslerinde olduğu gibi sportif faaliyetlerde de başarılıydı. Masa tesisinde başarıları vardı. Sınıfını da teşekkür belgesiyle geçmeyi başarmıştı. Hayalleri vardı, hayat doluydu” ifadelerini kullandı. Burak Çetin, 12 Haziran günü Giresun’un Çerkez mevkiinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak arkadaşlarının gözleri önünde kaybolmuştu. Bir süre sonra arama kurtarma ekipleri tarafından denizden çıkarılan Çetin Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.
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