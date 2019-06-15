Karnelerini alıp ringe koştular

-Muay Thai Antrenörü Milli Antrenör Sinan Ağlar'ın açıklamaları

-Karnesini alan öğrenciler ile röportaj



( VAN ) VAN



- Van'ın Erciş ilçesinde beden eğitimi öğretmenliği yapan Muay Thai Antrenörü Milli Antrenör Sinan Ağlar'ın, minik öğrencileri karnelerini alır almaz soluğu doğruca ringde aldılar. Erciş Kapalı Spor Salonunda antrenmanlarını sürdüren minik öğrenciler karnelerini alarak sevinçlerini hocaları ve arkadaşlarıyla paylaştılar. Amaçlarının Türkiye şampiyonu olduktan sonra Dünya şampiyonluğuna gitmek olduğunu belirten öğrenciler, hocalarından aldıkları eğitimle birlikte hedeflerine ulaşacaklarını söylediler. Muay Thai Antrenörü Milli Antrenör Sinan Ağlar yaptığı açıklamada, 2013 yılında Erciş’te gençlik ve spor kulübü derneğini kurduklarını belirterek, bu alanda 4 bin 200 lisanslı sporcu yetiştirdiklerini söyledi.



Bu sporculardan 100’nün şu an beden eğitimi, polis ve askeri okullarda okuduklarını, büyük bir bölümün ise mezun olduklarını söyledi.



Milli Antrenör Ağlar, öğrencilerin çoğunun spora başladıklarında genel olarak dezavantajlı kişilerden oluştuğunu da ifade ederek, beden eğitimi öğretmeni olması nedeniyle ilçe genelindeki okullarda dezavantajlı çocukları genellikle seçip spora kanalize ettiğini de anlatarak, ‘’Bugün öğrencilerimiz karnelerini alıp okul kıyafetleri ile salonumuza gelip bize sürpriz yaşattılar. Takdir alan var, teşekkür alan var, onur belgesi alan var. Öğrencilerimize ne verdiğimizi bu şekilde daha iyi gördük ve çok mutlu olduk. Kulübümüzün çok sayıda başarısı var. Bunlardan bazıları, 2016 Bir dünya şampiyonluğu, 2018 bir dünya şampiyonluğu, 3 dünya 3’üncülüğü, 30’a yakın ise Türkiye şampiyonluğumuz var. 2019 Kasım ayında bir sporcumuzu da Dünya şampiyonluğu için Erzincan’a götüreceğiz. İnşallah orada da şampiyon olup bir başka başarıyla daha dönüp herkesi mutlu etmek istiyoruz. Çocuklar sporla tanıştıktan sonra o hırçınlıkları, kavgacılarının hepsi gitmenin yanında ders çalışmaya da başlıyorlar. Aileleri bizlere teşekkür ediyor, bizler de tabii ki, mutlu oluyoruz. Ne kadar çocuğu hazırlarsak geleceğimizi o kadar inşa edeceğimize inanıyorum. Yılın 365 günü gönüllü olarak bu çocuklarımızı yetiştirmekteyiz. Çocuklarımıza daha iyi bir eğitim, daha iyi bir ahlak vermek için buradayız. Çünkü giriş kapımızda bir yazı yazıyor ‘sporcuyu bize getiren yetenektir, ama elimizde tutan ahlaktır” dedi.

Erciş Gençlik Kulübünün oyuncuları 7’inci sınıf öğrencileri Bilge Nur Yıldız ve Murat Çetin her gün bu sporu yapmak için 40 kilometre yol kat ettiklerini ve bugünde karnelerini alıp hocalarına, arkadaşlarına sürpriz yaptıklarını söylediler. Amaçlarının bu sporu geliştirip önce Türkiye şampiyonluğu, daha sonra dünya şampiyonluğu olduğunu ifade ettiler

