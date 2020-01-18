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18 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Karne aldıktan sonra kaybolan kardeşleri aramalar devam ediyor

Karne aldıktan sonra kaybolan kardeşleri aramalar devam ediyor

Kayıp kardeşlerin akrabaları arama yaparken

Polis Jandarma Polis Ekipleri Umutlu 

-Kobra ve jandarma araçları
-aramalar
-AFAD araması
-kayıp kardeşlerin evinin önü
-baba rop

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde karnelerini aldıktan sonra sıra kadem basan 2 kardeşi aramalar aralıksız devam ediyor. Dün sabah saatlerinde okudukları Yunus Emre Ortaokulunda karnelerini aldıktan sonra eve gitmeyen, Medine Baturalp ile 10 yaşındaki kardeşi Bünyamin Baturalp'ı İHH Yardım ve Kurtarma ile AFAD ekiplerinin desteğiyle aramalar aralıksız devam ediyor. Jandarma ve polis ekiplerinin de destek verdiği aramalar yoğunluk olarak en son öğle saatlerinde görüldükleri Siverek Devlet Hastanesi ve civar kırsal mahallelerde sürüyor. Jandarma, Polis ve AFAD ekipleri civardaki sazlıklarda, göletlerde, taşlık alanları didik didik arayarak ortadan kaybolmuş kardeşleri bulmaya çalışıyor. Kayıp kardeşlerin yakınları ve duyarlı bir çok vatandaşta kendi imkanlarıyla aram çalışmasına destek verirken, acılı baba İbrahim Baturalp, 'Çok geç olmadan devletten ve AFAD'tan daha fazla aramalara yoğunluk vermesini ve çocuklarının bulunmasını' istedi. İlçe merkezi ve kırsal alanlarda aramalar sürürken, kayıp kardeşlerin evlerinde umutlu bekleyiş devam ediyor.
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