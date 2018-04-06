-Şüphelinin Adliye'ye getirilişi

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( ANKARA ) Karlov suikastçisinin "abi"si tutuklandı ANKARA



- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastini gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ içerisindeki "abi"si olduğu tespit edilen eski BTK çalışanı Ş.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suikastin ardından başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan Altıntaş'ın örgüt içerisindeki abisi olduğu tespit edilen Ş.S., Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.S,, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Burada soruşturmayı yürüten savcının karşısına çıkartılan Ş.S., susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan Ş.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Örgütün talimatlarını Altıntaş'a iletti Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada Ş.S.'nin örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında yer aldığı ve "Ahmet" kod adını kullandığı tespit edildi. Eski BTK çalışanı olan şüphelinin saldırının hemen ardından Altıntaş'ın maillerini silen kişi olduğu değerlendirilirken, suikast planlarını ve örgütün talimatlarını Altıntaş'a ileten kişi olduğu üzerinde de duruluyor. Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da katıldığı bir resim sergisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Suikasti gerçekleştiren Altıntaş, polisle girdiği çatışma sırasında ölü ele geçirilmişti. Cinayetle ilgili olarak 3'ü polis 7 kişi gözaltına alınmıştı.

