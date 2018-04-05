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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Karlov suikastçisinin 'abi'si gözaltında

Karlov suikastçisinin 'abi'si gözaltında

ARŞİV

Adli Tıp Cenaze İletişim Avcılık Saldırı 

-Saldırganın görüntüsü
-Olay yerinden görüntüler
-Saldırganın Evinden Görüntü
-Saldırganın cenazesini götürülmesi
-Karlov'un cenazesinin adli tıptan alınması
-Cenaze töreni
-Karlov'un arşivi
-Saldırganın fotoğrafı

( ANKARA ) - Karlov suikastçisinin "abi"si gözaltında ANKARA

- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un düzenlenen suikastle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ içerisindeki 'abi'si olduğu belirlenen eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Karlov suikastine ilişkin soruşturması hız kesmeden devam ediyor. 19 Aralık 2016'daki suikastın ardından polis tarafından ölü olarak ele geçirilen saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ ile bağlantısı tespit edilmiş ve bugüne kadar 3'ü eski polis 7 kişi tutuklanmıştı. Savcılık kaynakları, suikaste ilişkin soruşturmada sona doğru yaklaşıldığını bildirirken, olayın karanlıkta kalan yönlerini aydınlatacak önemli bir isme ulaşıldı. Yapılan operasyon sonucu Altıntaş'ın örgüt içerisindeki "abi"si olduğu tespit edilen "Ahmet" kod adlı Ş.S., Ankara'da gözaltına alındı. Suikast planlarını ileten kişi olduğu değerlendiriliyor Savcılık, suikastin ardından Altıntaş'ın mail adresine ulaşmış, ancak saldırının hemen ardından maillerin silindiğini belirlemişti. Mailleri silen kişinin Ş.S. olduğunu değerlendiren savcılık, olayla ilgili Atıntaş'ı yönlendiren ve suikast planlarını Altıntaş'a ileten kişinin de aynı kişi olduğu üzerinde duruyor. Ş.S.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. (AS-CC-Y)
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