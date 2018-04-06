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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Karlov suikastçisinin 'abi'si adliyeye sevk edildi

Karlov suikastçisinin 'abi'si adliyeye sevk edildi

Şüphelinin Adliye'ye getirilişi

Çatışma Silahlı Saldırı Resim Sergisi Avcılık Saldırı 

-Genel ve detay
-ARŞİV

( ANKARA ) Karlov suikastçisinin "abi"si adliyeye sevk edildi ANKARA

- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastini gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ içerisindeki "abi"si olduğu tespit edilen eski BTK çalışanı S.Ş., Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suikastin ardından başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan Altıntaş'ın örgüt içerisindeki abisi olduğu tespit edilen S.Ş., Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ş., Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. S.Ş., soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'ya ifade verecek. Örgütün talimatlarını Altıntaş'a iletti Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada S.Ş.'nin örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında yer aldığı ve "Ahmet" kod adını kullandığı tespit edildi. Eski BTK çalışanı olan S.Ş.'nin saldırının hemen ardından Altıntaş'ın maillerini silen kişi olduğu değerlendirilirken, suikast planlarını ve örgütün talimatlarını Altıntaş'a ileten kişi olduğu üzerinde de duruluyor. Olayın geçmişi Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da katıldığı bir resim sergisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Suikasti gerçekleştiren Altıntaş, polisle girdiği çatışma sırasında ölü ele geçirilmişti. Cinayetle ilgili olarak 3'ü polis 7 kişi gözaltına alınmıştı. (AS-
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