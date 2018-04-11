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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Karlov suikastçısı Altıntaş'ın 'FETÖ abisi'nin görüntüleri - ANKARA

Karlov suikastçısı Altıntaş'ın 'FETÖ abisi'nin görüntüleri - ANKARA

Karlov suikastçısı Altıntaş'ın "FETÖ abisi"nin görüntüleri - ANKARA - Şahin Söğüt'ün bankaya gelişi - Şahin Söğüt'ün bankada işlem yapmasıKarlov suikastçısı Altıntaş'ın "FETÖ abisi"nin görüntüleri - Suikastın saldırganı Altıntaş'ın örgüt içinde "abisi" olduğu tespit edilerek, tutuklanan eski BTK çalışanı Söğüt'ün güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktıANKARA (AA) - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı saldırganı Mevlüt Mert Altıntaş'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içindeki "abisi" olduğu tespit edilen ve tutuklanan eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Şahin Söğüt'ün güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.Karlov suikastının ardından firar eden ve yakalanıp 6 Nisan'da tutuklanan Söğüt'ün yakalanmasına ilişkin detaylar soruşturma dosyasına eklendi. Ankara Yenimahalle'deki bir bankada 26 Şubat'ta işlem yaptığı belirlenen şüpheli Söğüt'ün yakalanması için savcılığın talimatı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçen ekipler, bankanın güvenlik kamera kayıtlarını ve zanlının ayrıldıktan sonra izlediği yoldaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yeri tespit edilen Söğüt, ekiplerce 5 Nisan'da yakalandı. - Söğüt'ün tedirgin hali güvenlik kamerasına yansıdıAltıntaş'ın "FETÖ abisi" olduğu ve Karlov'un öldürülmesiyle ilgili örgüt talimatını Altıntaş'a ilettiği belirtilen Söğüt'ü ele veren görüntü olduğu belirtilen bankanın güvenlik kamerası kayıtlarında, 26 Şubat saat 14.14'te Söğüt'ün banka önüne geldiği, telefon görüşmesi yaptıktan sonra da bankaya girdiği anlaşılıyor.Bankada sıra numarası alıp sıranın kendisine gelmesini bekleyen Söğüt'ün, işlemini gerçekleştirdiği dakikalarda tedirgin halleri ve güvenlik kameralarına bakınması da dikkati çekiyor. - SoruşturmadanRusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara 'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, suikastın faili Mevlüt Mert Altıntaş, polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.Cinayetle ilgili daha önce aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan'ın da bulunduğu 3'ü polis 7 kişi tutuklanmıştı.Çıkarıldığı hakimlik tarafından 6 Nisan'da tutuklanmasına karar verilen "FETÖ abisi" Söğüt, hem savcılık hem de hakimlik sorgusunda susma hakkını kullandı.

İletişim Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Telefon Görüşmesi Harekete Geç 

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