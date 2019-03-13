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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Karlıtepe’nin karla imtihanı İzle

Karlıtepe’nin karla imtihanı İzle

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Karla Mücadele 

-Osman Gönder ile Röp.

( BİTLİS )- Ekipler, 5-6 metreyi bulan karlı dağları yararak yolu açmaya çalışıyor BİTLİS

- Bitlis’in Hizan ilçesinde gece gündüz mücadele eden ekipler, 5-6 metreyi bulan karlı dağları yararak yolu açmaya çalışıyor. Hizan Özel İdaresi karla mücadele ekipleri; kar, dondurucu soğuk ve zorlu arazi şartlarına rağmen yol açmak için gece gündüz çalışıyor. Hizan Soğuksu Şantiye Şefi Osman Gönder, 3-4 gündür Karlıtepe yolunda çalıştıklarını belirterek, “Gördüğünüz üzere 5-6 metre kar var. Hizan ilçe merkezi ve Gayda’ya bahar gelmiş. Ama biz bu dağ başında köyümüz olduğu için yolları açıyoruz. Bir ay önce bu yolu tekrar açmıştık. Tekrar kar ve tipiden dolayı kapandığından yeniden açıyoruz. Yedi kilometre yol açmış bulunmaktayız. Yaklaşık üç kilometre yolumuz kaldı. İki günde ancak biter yolumuz” dedi.
(MSA-Y)
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