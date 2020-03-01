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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Karlıova güne karla uyandı

Karlıova güne karla uyandı

Karlıova ilçesinden genel detay

Kar Temizliği Köy Yolları Kazma Kürek Kar Yağışı 

-Kar yağışından detay
-Esnafın kar temizliğinden detay
-Araçların kardan temizlenmesi detay
-Genel detay
-Röp

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde dün başlayan kar yağışı, Mart ayının ilk gününde de etkili oldu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezinin yaptığı uyarının ardından Bingöl’ün Karlıova ilçesi'nde 1 Mart'ta da kar yağışı etkili oldu. Dün de etkili olan kar yağışının, bugün gece yarısından sonra da devam etmesi sonrası ilçe tamamen kara kaplandı. Mart ayının ilk gününde tamamen beyaza bürünen ilçede erken saatlerde uyanan esnaflar iş yerlerinin önünü temizledi. Vatandaşlar ise araçlarının üzerinde karı temizleyerek güne başladı.
Mart ayının ilk gününe karla uyandıklarını belirten yöre sakinlerinden Erkan Değirmenci, “ Bugün 1 Mart yeni aya karla uyandık. Eskilerin dediği gibi Mart ayı kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır. Gerçekten yerinde ve doğru bir söz. Tecrübelerine dayanarak çok güzel söylemişler bunu” dedi.
Öte yandan İl Özel İdare’den alınan bilgilere göre, hizmet ağı içinde bulunan köy yollarında herhangi bir olumsuzluğun olmadığı, yolların ulaşıma açık olduğu öğrenildi. (AT-HİV-
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