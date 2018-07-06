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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Karlıova’da silahlı kavga: 3 yaralı

Karlıova’da silahlı kavga: 3 yaralı

Karlıova ilçe merkezinden detaylar

Jandarma Silahlı Kavga Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden detaylar

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay Karlıova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden olduğu belirlenen 3 kişi çeşitli bölgelerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri ilçede güvenlik tedbiri alırken, olayla ile ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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