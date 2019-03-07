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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Karlıova’da eğitime kar engeli

Karlıova’da eğitime kar engeli

arşiv görüntüler

( BİNGÖL ) BİNGÖL

Eğitime Kar Engeli Bild Kullar Kar Yağışı 


- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 8 Mart Cuma günü ara verildiği bildirildi.
Karlıova ilçesinde bugün sabah saatlerinden itibaren kar ve tipi etkili oldu. Kar ve tipi nedeniyle bugün öğleden sonra eğitim ve öğretime ara verildi.
İlçede tipinin etkisini devam ettirmesi nedeniyle okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, “Kar yağışı ve fırtına nedeniyle 08.03.2019 tarihinde okullarımız 1 gün süre ile tatil edilmiştir” denildi.
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