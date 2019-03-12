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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Karlı yollar kartpostallık görüntüler oluşturdu...Kar kalınlığı otomobillerin boyunu aştı İzle

Karlı yollar kartpostallık görüntüler oluşturdu...Kar kalınlığı otomobillerin boyunu aştı İzle

çığ bölgeleri

Karayolları Yoğun Mesai Kar Kalınlığı Gesi Kar Yağışı 

-zikzaklı yol
-kar kalınlığı
-geçen araçlar
-detaylar

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesindeki yüksek rakımlı geçit, kar yağışı nedeni ile beyaza büründü. Yer yer 4 metreye ulaşan kar kalınlığı, çevrede kartpostallık görüntüler oluşturdu. Şırnak’ın Uludere ilçesi ile Uzungeçit beldesi arasında bulunan 2 bin rakımlı Suvar Meşa geçidinde kar kalınlığı 4 metreyi buldu. İlçeye belde arasında bulunan 27 kilometrelik alternatif yol, karayolları ekiplerinin yoğun mesaisi sonrası trafiğe açıldı. Çığ bölgesi olan alanlarda yola düşen karlar yer yer 4 metre kalınlığına ulaştı. Karayolları ekipleri kar püskürtme araçları ile yolu tek şeritli açarken, sürücüler yoğun kar nedeni ile ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun kar yağışı sonrası bölge beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
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