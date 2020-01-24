Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Karlı yolda kayan iki araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Karlı yolda kayan iki araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Görüntü detay

Hastane Tahkikat Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Yaralılardan detay
-Görgü tanığı Ali Furkan Aydemir ile röportaj

( BURSA ) BURSA

- Karlı yolda kayan iki araç şarampole yuvarlandı kaza da 2'si çocuk 6 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası soğuk havada donmaktan kurtarılan yarılılar hastaneye kaldırıldı. Kaza saat 23.00 da Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Candarlı köyünde meydana geldi. Karla kaplı yolda İznik'e gelmekte olan iki araç aynı noktada kaza yaptı. 13 EB 891 plakalı otomobilin sürücüsü Emre Ünsel ile plakası alınamayan başka bir otomobil sürücüsü K.Ç, kar nedeniyle 15'er dakika arayla aynı mevkide direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtular. Kazayı tesadüf eseri başka bir aracın sürücüsü fark edip 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Jandarmanın da olay yerine gittiği kaza da Şarampole uçan araçlarda bulunan 2'si çocuk, 6 kişi donmaktan son anda kurtarılarak İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı