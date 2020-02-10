Karlı yolda drift atan alkollü stajyer sürücü: “Hava karlı, kar lastiğim yok”

-Otomobil sürücüsünün drift atarak otomobili park etmesi

-Polis ekiplerinin otomobili park halinde bulması

-Polis ekiplerinin otomobilde incelemesi

-Otomobil sürücüsünün otomobilin başına gelmesi

-Otomobil sürücüsüne kendi attığı drift görüntülerinin izletilmesi

-Otomobil sürücüsünün polislere “Kar lastiğim yok hava karlı” kendini savunması

-Otomobil sürücüsü ile Röp. Savunması

-Otomobil sürücüsünün alkol muayenesinden geçirilmesi

-Otomobil sürücüsünün sorgulanması

-Otomobil sürücüsünün polisleri ikna etmeye çalışması

-Otomobilin çekiciye yüklenmesi

-Geniş detay görüntüler



( AKSARAY )- Aksaray’da alkollü araç kullanırken karla kaplı yolda drift atarak kilometrelerce seyreden stajyer sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, kesilen cezaların ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi AKSARAY



- Aksaray’da kar ve buzla kaplı yolda kilometrelerce drift atarak hem trafiği tehlikeye düşüren, hem de insanların canını hiçe sayan alkollü stajyer sürücü polise yakalanınca, “Hava karlı, kar lastiğim yok” diyerek kendini savundu. Olay, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Makas Kavşağından Atatürk Bulvarını takiben şehir merkezi istikametine seyreden 06 BJ 229 plakalı otomobilin kar ve buz kaplı yolda drift attığını gören bir sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından otomobili takip ederek yanındaki arkadaşına telefonla görüntü çektiren sürücü drift görüntülerini de emniyet yetkililerine gönderdi. İhbar üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri bir süre yaptığı araştırma sonucu ihbara bahse konu otomobili Atatürk Bulvarında park halinde buldu. Kendi drift görüntülerini izleyen sürücüden ilginç savunma Trafik ekiplerinin otomobilde inceleme yaptığı sırada otomobilin başına gelen sürücü Mehmet Burak K. (22), ekiplerce ilk olarak drift attığı görüntüler izletildi. Bir süre kendi drift görüntülerini izleyen sürücüden polis ekiplerine ilginç bir savunma geldi. “Zaten kar lastiği yok, arkadan çekişli araba, otomatik vites, yapmasan da yani az bir şeyde oluyor. Ne yapsan yani? Direk atıyor yani” diyerek kendini savundu. Olay yerinde basın mensuplarının “Trafiği neden tehlikeye düşürdünüz?” sorusunu cevaplayan sürücü Mehmet Burak K., “Tehlikeye mi düşürmüşüm? Hocam, hava karlı, buzlu yani. Direksiyonu çevirdiğin anda zaten atıyor yani. Arkadan çekişli araba olduğu için. Kar lastiği de yok. Birde senle uğraşmayalım ya” diyerek cevap verdi. Drift atan alkollü stajyer sürücüye ceza yağdı Trafik polisleri tarafından ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolünden geçirilen sürücü Mehmet Burak K.’nın 0.23 promil alkollü olduğu ve stajyer sürücü statüsünde olduğu tespit edildi. Bu kapsamda drift atmak, tehlikeli şerit değiştirme ve alkollü araç kullanmak ihlallerinden 7 bin 717 TL para cezası kesildi. Ardından otomobili bağlayan polis ekipleri 60 gün boyuncu otomobili otoparka çektirdi. Son olarak sürücünün ehliyeti de stajyer sürücü kapsamındayken birçok trafik kuralı ihlal ettiği gerekçesiyle daimi olarak iptal edildi. Sürücü “Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten” gözaltına alındı Yapılan işlemlerin ardından adli işlemlerin gerçekleştirilmesi için Aksaray Polis Merkezi Amirliği ekiplerince “Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten” suçundan gözaltına alınan Mehmet Burak K. ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü. Burada alınan ifadesinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen sürücü Mehmet Burak K., çıkarıldığı nöbetçi savcılıkla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (YC-



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