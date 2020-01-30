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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Karlı yaylada cenazesi bulunan çiftçi defnedildi

Karlı yaylada cenazesi bulunan çiftçi defnedildi

Cenaze aracının gelişi

Jandarma Akalan Cenaze Namazı Alabalık Kadavra 

-Cenazenin musalla taşına konması
-Cenaze namazının kılınması
-Tabutun defin yerine omuzlarda taşınması
-Kaçar'ın yakınlarının gözyaşlarıyla defini izlemesi
-arşiv

( MERSİN )- 23 Aralık'tan beri kayıp olan Kaçar'ın cenazesi 29 Ocak günü karlar içinde bulundu- Kaçar'ın cenazesi otopsinin ardından defnedildi MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde 23 Aralık 2019'da 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda karda kaybolan ve geçtiğimiz Çarşamba günü cansız bedenine ulaşılan Ali Kaçar toprağa verildi.
Mersin'de yapılan otopsinin ardından Kaçar'ın cenazesi Erdemli Türbe Mezarlığına getirildi.
Cenazeye ailesi ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.
Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazıyla Kaçar, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Kaçar, 23 Aralık günü Mersin Karaman sınırındaki Erdemli ilçesine bağlı 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylasında 3 arkadaşıyla tipiye yakalanmış, arkadaşları kurtarılırken, Kaçar'ın izine rastlanamamıştı. 29 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilen aramada Kaçar'ın cesedi, jandarmanın kadavra köpeği 'Sarı'nın tepkisi üzerine ekiplerin aramayı yoğunlaştırdığı noktada bulundu.
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