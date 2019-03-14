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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Karlı dağlarda rafting heyecanı Haberi

Karlı dağlarda rafting heyecanı Haberi

Kar raftingi

Yarış İhlas Kayak Merkezi Esenli Rafting Heyecanı 

-Müdürler ile röportaj
-Bakan Yardımcısı Ersöz'ün açıklamaları
-Genel görüntüler

( ERZURUM ) ERZURUM

- 12 Mart Erzurum’un Kurtuluşu anısına düzenlenen Gazeteciler ve Kurumlar Arası Kar Raftingi Kurtuluş Kupası renkli görüntülere sahne oldu. Erzurum Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Erzurum’un Kurtuluşu anısına Gazeteciler ve Kurumlar Arası yapılan Kurtuluş Kupasına ilgi oldukça yoğun oldu. Kayak pistinin üst noktasına çıkan kurum müdürleri, gruplar halinde 2 rafting botuna binip kayarak, birbirlerini geçmeye çalıştı. Programa Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Halis Yunus Ersöz, Gençlik Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kurum müdürleri ve gazeteciler katıldı.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Ersöz, kar raftinginin hem eğlenceli hem de güç isteyen bir spor dalı olduğunu ifade ederek “Kar raftingi programında kurum müdürleri ve gazeteciler ile bir aradayız. Özellikle bu kayak merkezinin canlanması ve ilgi görmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kış sporlarının belli dönemlerde sınırlı kalmamasını istiyoruz yeni yeni projeler üretiyoruz. Kar raftingi ilginç bir spor dalı hem eğlendiriyor hem spor yaptırıyor. Bakanlık olarak tüm tesislerimizi halkımıza açık tutuyoruz. Bu etkinliği düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.
Yapılan yarışmanın ardından Gazetecilerin yarıştığı parkurda İhlas Haber Ajansı Muhabiri Sefa Tetik, TRT Haber Muhabiri Mikail Kurban, Anadolu Ajansı Muhabiri Fırat Özdemir ve Pusula Gazetesi Spor Muhabiri Nurullah Pala’nın yer aldığı takım birinci oldu.
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