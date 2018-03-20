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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Karlı dağlar iş makineleriyle aşılıyor

Karlı dağlar iş makineleriyle aşılıyor

- İl Özel İdaresi ekiplerinin 5-6 metrelik karlı yolda çalışması

Kar Kalınlığı Karla Mücadele İş Makinası Allah Kar Yağışı 

- - 5-5 metre yüksekliği bulan karda iş makinasının çalışması
- - Ekiplerden detay
- - Yol açmadan genel detay
- - İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Şah Şentürk Röp.

( MUŞ - HD)- Muş'ta kar kalınlığının 5-6 metreyi bulduğu Üçevler bölgesinde karla mücadele sürüyor- İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Şah Şentürk:- "Güvenlik yolundan 9 köy 22 mezarının ulaşımı sağlanıyor" MUŞ

- Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 9 köy ve 22 mezranın alternatif olarak kullandığı ve yer yer kar kalınlığının 5-6 metreye kadar ulaştığı yolda karla mücadele çalışması başlattı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Üçevler Güvenlik Yolu'nda karla mücadele çalışması sürdürülüyor. Kente 20 kilometre mesafede bulunan Üçevler yolunda kar kalınlığının yer yer 5-6 metreyi bulması, ekiplerin işini zorlaştırıyor. Karla mücadele çalışmasını yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Şah Şentürk, Üçevler Güvenlik Yolu'nda karla mücadele çalışması yaptıklarını ifade etti.
9 köy ve 22 mezranın burayı alternatif yol olarak kullandığını hatırlatan Şentürk, "Güvenlik yolundan 9 köy ve 22 mezarının ulaşımı sağlanıyor. Kışın ulaşımda sıkıntılar çektiğimiz için bu yolu genelde kullanmıyoruz. Bu yolu alternatif olarak kullanıyoruz. Bu yolda tipi ve çığ gibi olaylarla çok karşılaştığımız için kışın kullanmıyoruz. Gördüğünüz gibi yer yer 5-6 metre kar var. Ekiplerimiz çalışıyor. İnşallah iki günde bu yolu ulaşıma açacağız” dedi.
Bu yıl kış şartlarının daha hafif geçtiğini dile getiren Şentürk, “Şehir merkezine kar yağışı olmadı. Yüksek kesimlerdeki köylerimize kar yağdı. Geçen seneye oranla ciddi anlamda bir tasarruf da ettik. Bu yıl yaklaşık 6 bin kilometre karla mücadele çalışması yaptık. Geçen yıl ise 25 bin kilometre karla mücadele çalışması yapmıştık" ifadelerini kullandı. (UU-MSA-Y)
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