Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Karlı dağın zirvesinde evlilik teklifi İzle

Karlı dağın zirvesinde evlilik teklifi İzle

Karlı dağın zirvesi

Kız Arkadaş Evlilik Teklifi Kamera Cep Telefonu Yağan 

-İkilinin yürüyüşü
-Meşale ve pankart
-Evlilik teklifi
-Çiçek takdimi

( KAHRAMANMARAŞ ) -- Kahramanmaraş'ta ilaç mümessili Fatih Kaan, Ağır Dağı'nın karlı zirvesinde kız arkadaşına yaptığı sürprizle evlenme teklifinde bulundu KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir kişi karlı dağ zirvesinde kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı. Kahramanmaraş’ta yaşayan ilaç mümessili Fatih Kaan 1 yıldır arkadaşlık yaptığı Büşra Menteşe’ye kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ahir Dağı’nda evlilik teklifi yaptı. Kahramanmaraş’ın yüksek kesimlerine yağan mevsimin ilk karını fırsat bilen Kaan, arkadaşlarının da desteğiyle kar üzerinde yakılan meşaleler ve açılan pankartla birlikte kız arkadaşına evlenme teklifli yaptı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Büşra Menteşe, erkek arkadaşının teklifini kabul ettii. Karlı dağ zirvesinde yapılan evlilik teklifi Kaan’ın arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (HLL-
İlgili Foto Galeriler
Sokakta kısmet arıyorlar! Her yıl buraya gelip...Sokakta kısmet arıyorlar! Her yıl buraya gelip...
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı