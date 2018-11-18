Karlı dağın zirvesinde evlilik teklifi İzle

-İkilinin yürüyüşü

-Meşale ve pankart

-Evlilik teklifi

-Çiçek takdimi



( KAHRAMANMARAŞ ) -- Kahramanmaraş'ta ilaç mümessili Fatih Kaan, Ağır Dağı'nın karlı zirvesinde kız arkadaşına yaptığı sürprizle evlenme teklifinde bulundu KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta bir kişi karlı dağ zirvesinde kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı. Kahramanmaraş’ta yaşayan ilaç mümessili Fatih Kaan 1 yıldır arkadaşlık yaptığı Büşra Menteşe’ye kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ahir Dağı’nda evlilik teklifi yaptı. Kahramanmaraş’ın yüksek kesimlerine yağan mevsimin ilk karını fırsat bilen Kaan, arkadaşlarının da desteğiyle kar üzerinde yakılan meşaleler ve açılan pankartla birlikte kız arkadaşına evlenme teklifli yaptı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Büşra Menteşe, erkek arkadaşının teklifini kabul ettii. Karlı dağ zirvesinde yapılan evlilik teklifi Kaan’ın arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (HLL-

