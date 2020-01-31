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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Karlarla kaplı peribacaları hayran bıraktı

Karlarla kaplı peribacaları hayran bıraktı

UÇHİSAR KALESİ VE TÜRK BAYRAĞINDAN GÖRÜNTÜLER

Yabancı Turist Gesi Yağan Kar Yağışı Irak 

-UÇHİSAR KALESİNDEN GÖRÜNTÜLER
-GÜVERCİNLİK VADİSİNDEN GÖRÜNTÜLER
-OTEL HAVUZUNDAN VE BAHÇESİNDEN GÖRÜNTÜLER
-OTEL MÜDÜRÜ GÜLTEN GÜLER İLE RÖP

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yağan kar yağışının ardından karlarla kaplı peribacaları kendisine hayran bıraktı. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yağan kar yağışının ardından peribacaları beyaza büründü. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan peribacalarının karlarla kaplı görüntüleri yerli ve yabancı turistleri kendisine hayran bırakırken karlarla kaplı peribacaları kartpostallık görüntüler verdi. Uçhisar Kalesi ile birlikte Türk Bayrağının muhteşem görüntüsünü gören yerli ve yabancı turistler de burada bol bol fotoğraf çekmesi dikkatlerden kaçmadı. Uçhisar’da bir otel müdürü olarak görev yapan Gülten Güler yaptığı açıklamada, karlarla kaplı peribacalarının yerli ve yabancı turistleri kendisine hayran bıraktığını söyledi.

Güler, “ Kar tabi ki tüm ülkeye her yere yakışıyor ama Kapadokya’ya tabi ki daha çok yakışıyor. Peribacalarına baktığımız zaman sanki beyaz gelinliğini giymiş muhteşem görüntüler veriyor. O anlamda da tabi ki ayrı bir güzellik veriyor. Yabancı turistler kar yağdığı zaman daha fazla geliyor. Hatta sadece fotoğraf çekinmek için gelen turistler bile var” dedi.
(COŞ-AÖ-
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