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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Karlar altında 2 bin 157 rakımlı Bozdağ'a tırmanıp şehitlerimizi andılar İzle

- Karlar altında 2 bin 157 rakımlı Bozdağ'a tırmanıp şehitlerimizi andılar İzle

detay görüntüler ve röp

( İZMİR ) İZMİR

Şehit Hafta Sonu Karlı Hava Devrim Şili 


- İzmir’in Ödemiş ilçesinde dağ yürüyüşleri yapan bir dağcılık kulübünün üyeleri, hafta sonu sisli ve karlı havada 2 bin 157 rakımlı Bozdağ'ın zirvesine zorlu bir tırmanış yaparak, Sarıkamış şehitlerini ve Menemen'de şehit edilen Kubilay ve arkadaşlarını andı. Efe Dağcılık Ödemiş Belediyespor Kulübü Dağcılık Kolu, hafta sonu Ödemiş ilçesindeki 2 bin 157 rakımlı Bozdağ'a tırmandı. Dağcılar sisli ve zorlu yürüyüşte, karlar altındaki Bozdağ'ın zirvesine ulaşmayı başardı. Dağcılık kulübünün 25 kişilik üyesi, karlı Bozdağ dağının zirvesinde Sarıkamış şehitlerini ve Menemen'de şehit edilen Kubilay ve arkadaşlarını andı. Bozdağ zirve tırmanışı ile ilgili Efe Dağcılık adına bilgi veren ilhan Biçer, şunları söyledi: "Efe Dağcılık Ödemiş Belediyespor Kulübü Dağcılık Kolu olarak, hafta sonunda Bozdağ’ın karlı zirvesine tırmandık. İki grup olarak gerçekleştirdiğimiz tırmanışımızda A grubuna Arda Erol, B grubuna da Mustafa Kırlı rehberlik etti. 25 kişi zirve tırmanışını başarıyla tamamladık. Zirvede, 1914 yılında Sarıkamış’ın Allahuekber dağlarında, Kars’ı Ruslardan geri almak için yapılan harekâtta donarak şehit olan 90 bin askerimizi ve Cumhuriyet ve devrimlerini korumak için canını feda eden Kubilay şehidimizi andık. Zirvede yoğun bir rüzgar ve sis vardı. Burada verdiğimiz kısa bir molanın ardından inişe geçerek saat 14.30’da Bozdağ mahallesine geldik." (OŞ-HG-
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