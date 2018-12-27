Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Karla mücadelenin kahramanları' AA'nın 'yılın fotoğrafları'nı oyladı - KASTAMONU

'Karla mücadelenin kahramanları' AA'nın 'yılın fotoğrafları'nı oyladı - KASTAMONU

"Karla mücadelenin kahramanları" AA'nın "yılın fotoğrafları"nı oyladı - KASTAMONU - Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarından detaylar - "Karla mücadelenin kahramanları" oylamaya sunulan fotoğraflar arasından tercih yaptıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da Karayolları 152. Şube Şefliğine bağlı Isırganlık Bakımevi'ndeki karla mücadele ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunun Isırganlık mevkisinde yer alan bakımevindeki personel, oylamadaki fotoğraflara ilişkin AA muhabirinden bilgi aldı.Karla mücadele ekibi sorumlusu Orhan Özcan, 10 yıldır Karayolları 152. Şube Şefliğinde görev yaptığını anlattı.Yazın şube merkezinde, kışın ise Isırganlık Bakımevi'nde çalıştıklarını belirten Özcan, "Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin olmak üzere üç ilçenin yolunu açık tutmak, vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde varacağı yere ulaştırmak için yollardayız. İnsanların can ve mal güvenliği bizlerin önceliği. Görev yerimizde AA foto muhabirlerinin imza attığı eserleri inceledik, oy kullanma fırsatı bulduk." dedi.
Özcan, tercih ettiği fotoğrafların kendileri gibi zor şartlar altındaki durumları yansıtan kareler olduğunu dile getirdi.Haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci", Yaşam kategorisinde Semih Yüksel'in "Yeşil yol" fotoğrafına oy veren Özcan'ın Spor kategorisindeki tercihi Mustafa Kamacı'nın "Bayraklarla TUR 2018" fotoğrafı oldu.Greyder operatörü Özcan Bozoklu da Haber kategorisinde Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı", Yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları", Spor kategorisinde Berk Özkan'ın "Çizgide müdahale" fotoğraflarını beğendi.Ekibin aşçısı Kazım Delen de fotoğrafları hayranlıkla incelediğini vurguladı. Delen, Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçikten ilk iftar", Yaşam kategorisinde Semih Yüksel'in "Yeşil yol", Spor kategorisinde Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" fotoğraflarını seçti.

Muhabir Karla Mücadele Bulduk Gori 

İlgili Foto Galeriler
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı