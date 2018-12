Karla mücadelede asılsız ihbara ceza İzle

-Toplantıdan detaylar



- Sivas Valisi Salih Ayhan,"Asılsız ihbarda bulunacaklara seslenmek istiyorum; bir vebale girmesinler. İhbar asılsız olursa kabahatler kanununa göre ceza yazacağız." dedi.

Sivas'ta görülebilecek yoğun kar yağışlarının öncesinde, ilgili kurumların koordinasyonunda sıkıntı yaşanmaması, karla mücadelede gerekli önlemlerin alınması ve afet yönetimi konularında öngörülen çalışmaların masaya yatırılması için 'Karla Mücadele Toplantısı' Vali Salih Ayhan başkanlığında yapıldı. İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'ndaki toplantıya; İl Özel İdare Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, Karayolları Bölge Müdürü Aydoğan Aslan, İl AFAD Müdürü Nazif Ekinci, İl Meteoroloji Müdürü Haydar Bacanlı, kaymakamlar, ilçe il özel idare müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda Karla mücadele kapsamında yapılacak olan çalışmalarda, alınacak tedbirleri görüşmek, değerlendirmelerde bulunmak ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla yapılan programda ilk olarak İl AFAD Müdürü Nazif Ekinci alınacak önlemler hakkında sunum yaptı. "Ceza yazacağız" Vali Salih Ayhan ise, yolların açılmasıyla ilgili her ihbarı dikkate alacaklarını belirterek, "Ancak asılsız ihbarda bulunacaklara seslenmek istiyorum; bir vebale girmesinler. İhbar asılsız olursa kabahatler kanununa göre ceza yazacağız. Milli Eğitim Müdürlüğünün saha hakimiyeti çok iyi olacak. İl Özel İdare ve karayolları ciddi bir irtibat sağlayarak okullarda eğitimi etkileyecek unsurları bize bildirecek ve bizim de sağlıklı bir karar almamızı sağlayacak." dedi.

Karın yağması ile öğrencilerin sosyal medyadan kendisine mesaj attığını belirten Ayhan, "Sevgili çocuklar okullar sizsiz olmaz. Bütün gayemiz sizleri okulla buluşturmak bütün mücadelemiz bu. Sizin sağlığınızı etkileyen ve eğitiminizi etkileyen bir husus olduğu takdirde mutlaka okulları tatil edeceğiz. Bütün gayretimiz okuluna aşık olan çocuklarımızı okuluna kavuşturmaktır" diye konuştu.

Ayhan, Sağlık İl Müdürlüğü'nün riskli grupta olan; astım, kanser ve KOAH gibi hastalıkları olan vatandaşlarla meteorolojiden alınan verilere göre irtibatta olmalarını istedi. İlçe kaymakamlarına da seslenen Vali Ayhan,"Köylerimize hakim olun, her hastanın her özel gereksinimli bireyin farkında olun, ihtiyaç hissedildiğinde varlığınızı hissettirin." diye konuştu.

Sivas Belediyesi'nin şehir merkezindeki çalışmalarına erken saate başlamasının uygun olacağını ifade eden Ayhan, sabah okula gidecek çocukların sorun yaşamamasını istedi. Ayhan, karla mücadele de görev yapacak tüm ekiplere de görevlerinde başarılar diledi.