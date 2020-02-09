Karla mücadele ekiplerinden araç sürücülerine uyarı İzle

-Karla mücadeleden genel ve detay görüntüler

-İş makinesi operatörlerinden röp



( BİTLİS )- Kepçe operatörü Cesim Özdemir:- “İki saat boyunca bir araç yüzünden takılı kalıyoruz” BİTLİS



- Bitlis’te iki gündür etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle iş makinesi operatörleri vatandaşlara uyarılarda bulundu. İki günde 1,5 metreye yakın karın yağdığı kentte gerek Bitlis Belediyesi, gerek Karayolları gerekse il özel idaresi ekipleri tarafından geceli gündüzlü karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Bitlis Belediyesinin karla mücadele ekipleri, aralıksız sürdürdükleri karla mücadele çalışmalarını tüm zorluklara rağmen devam ettirirken, vatandaşlardan da bazı konularda anlayış beklediklerini söylediler. Yoğun kar mesaisi içinde olan ekipler, kış ayı itibari ile yaklaşık bin 500 kamyona yakın şehir dışına kar taşıdılar. Bitlis Belediyesi iş makinesi operatörü Cesim Özdemir, kar temizliği yaparken hatalı parklardan dolayı oldukça zorlandıklarını belirterek, “Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’ın talimatı ile bütün çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İki gündür yoğun kar yağışı altındayız. Tüm vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını istiyoruz. Araçlarını hatalı park etmesinler, çarşı merkezinde çalışma olduğu zaman bizlere yardımcı olsunlar. Bazen iki saat boyunca bir araç yüzünden takılı kalıyoruz” diye konuştu.

Tamer Çalışkaner isimli diğer kepçe operatörü ise iki gündür yoğun bir şekilde çalıştıklarını, vatandaşların zamanında damlarındaki karları temizlemeleri gerektiğini belirtti.

(VO-MSA-Y)



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