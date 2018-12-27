-Kar temizlemesi yapan iş makinesi



( SAMSUN ) SAMSUN - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde karla mücadele çalışması havadan görüntülendi. Tekkeköy Belediyesi karla mücadele ekipleri ilçede kar yağışının etkili olmaya başladığı andan itibaren ulaşımda aksamaların yaşanmaması için aralıksız çalışıyor. Tekkeköy Belediyesi karla mücadele ekipleri ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olmaya başladığı andan itibaren ulaşımda yaşanacak aksaklıkların kaldırılması için mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı başlamadan şartlar göz önünde bulundurularak karla mücadele ekiplerinin günler öncesinden gerekli hazırlıkları yaptığını ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Günler öncesinden kış şartlarını hesaba katarak gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Her yıl olduğu gibi bu yılda kış mevsimi gelmeden önce kış şartlarında ve kar yağışında görev yapacak ekiplerimizi ve araçlarımızı belirlemenin avantajlarını bir kez daha yaşıyoruz. Meteorolojiden aldığımız hava tahmin raporları çerçevesinde kar tanelerinin yere düşmeye başladığı andan itibaren bölgelerden gelen talepler ve gözlemlerimiz çerçevesinde ulaşımda herhangi bir olumsuzluk ortaya çıkmadan karla mücadele ekiplerimiz anında müdahale ediyor. Önceden ekiplerimizin belirlenmiş olması ve programlarımızın yapılmış olması karla mücadele konusunda çalışmalara bir adım önde başlamamızın yanında daha birçok avantaj sağlıyor” dedi.



