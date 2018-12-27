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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Karla mücadele çalışmaları havadan görüntülendi

Karla mücadele çalışmaları havadan görüntülendi

drone görüntüsü

Köy Yolları Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Çalışmadan detaylar
-Vatandaş röp
-detaylar

( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışının ardından ekipler kapalı olan köy ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor SİVAS

- Sivas’ta 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışının ardından ekipler kapalı olan köy ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sivas'ta 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeni ile bin 682 köy ve mezra yolundan bin 164’ü araç ulaşımına kapanmıştı. Sivas il genelinde kapalı olan yolları Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri ekipleri tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları kapsamında kapanan 695 köy ve mezra yolu ise araç ulaşımına açıldı. Sivas merkeze bağlı Himmetfakı köyünün yollarını açmak için yapılan karla mücadele çalışması havadan görüntülendi. Köyde yaşayan vatandaşlar ise 2 gündür köy yollarının kapalı olduğunu belirtti.
Kapalı olduğunu belirttikleri yolları ekipler tarafından açılan vatandaşlar, yollarının açılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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