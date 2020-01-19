Karla kaplı yaylalarda muhteşem görüntüler

-Çevreden detaylar

-İnsanların mangal yapması

-Vatandaşlar ile röp.

-Detay görüntüler



( ORDU -ÖZEL-DRONE)- Ordu’nun yüksek rakımlı yaylalarında oluşan kar manzaraları, stresten uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası oluyor- İş stresinden bunalan insanlar, soluğu yaylalarda alıyor ORDU



- Ordu’nun yüksek rakımlı yaylalarında etkili olan kar yağışı, hafta sonu stres atmak isteyenlerin uğrak noktası oluyor. Yüksek rakımlı yaylalarda mangal yapan insanlar, arazi araçları ile stres atıyor. Yeşilin her tonunu içerisinde barındıran Karadeniz Yaylaları, yerli ve yabancı turistlerin olduğu kadar yerli insanların da dikkatini çekiyor. Ordu’nun yüksek rakımlı yaylalarında etkili olan kar yağışı, insanların stres atmak için uğradıkları noktaların başında geliyor. Yaz aylarında piknikçilerin, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların uğrak noktası olduğu yaylalar, kış aylarında da ziyaretçilerini ağırlıyor. Yoğun iş temposundan uzaklaşarak stres atan vatandaşlar, her mevsim güzel olan yaylaların, muhakkak görülmesi gerektiğini belirtiyor. Kar yağışının sürekli etkili olduğu yaylalarda belediye ekipleri, insanların mağdur olmaması için temizleme ve tuzlama çalışmasını da sürdürüyor. İş stresinden uzaklaşmak için ekip olarak yaylaya çıktıklarını, şehir merkezinde göremediklerini kar yapışının hasretinin burada giderdiklerini söyleyen vatandaşlar, gerek aileleri gerekse arkadaşları ile güzel bir hafta sonu geçirdiklerini, herkesin buralara gelmesi gerektiğini ifade ettiler.



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