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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Karla kaplı arazide PKK’ya ağır darbe

Karla kaplı arazide PKK’ya ağır darbe

Operasyon

Terörle Mücadele El Bombası Keskin Nişancı Yardım Malzemesi Terör Örgütü 

-Ele geçirilen malzemeler
-Sığınakların imha edilmesi

( VAN )- Teröristlere ait 4 sığınakta çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi VAN

- Van’ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 ayrı sığınakta çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK bölücü terör örgütünün etkisiz hale getirilmesine yönelik kış operasyonlarını başarılı şekilde sürdürüyor. Son olarak, 18 Aralık 2018 Salı günü Başkale ilçesine bağlı Tuluklu Mahallesi kırsalındaki dağlık ve karla kaplı arazide gerçekleştirilen “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kemal Zeren Operasyonu” kapsamında 4 ayrı sığınak tespit etti. Sığınaklarda yapılan aramalarda; 1 RPG-7 roketatar, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 5 anti tank roketatar mühimmatı, 5 anti personel roketatar mühimmatı, 11 roketatar sevk fişeği, 7 el bombası, 600 PKS makineli tüfek mühimmatı, 2 AK-47 piyade tüfeği dipçiği, 1 sis kutusu, 4 palaska, 13 adet AK-47 piyade tüfeği şarjör kılıfı, 1 adet silah dürbünü adaptörü, 3 el dürbünü, 1 adet 7,65 mm tabanca susturucusu, 3 tabanca kılıfı, 1 adet hücum yeleği, 1 adet dörtlü deri kütüklük, 1 adet dörtlü bez kütüklük, 1 tüp, 26 pil, 3 koli bandı, 2 takım terörist kıyafeti, 3 uyku tulumu, 1 panço, 1 met, 2 battaniye, 3 akü, 3 kilogram şeker, 1 kilogram çay, 1 kilogram tuz, 2 jelikan bidon, 1 hafıza kartı, 1 video dönüştürücüsü, 2 bağlantı kablosu, 1 şarj kablosu, 53 muhtelif konserve, çok sayıda muhtelif yaşam ve tıbbî yardım malzemesi ele geçiren jandarma, söz konusu sığınakları da kullanılamaz hale getirdi. Bölgede, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele operasyonlarının, yine halkın desteğiyle daha güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği belirtildi.
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