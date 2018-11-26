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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Karla birlikte Doğu'nun etkileyici güzelliği fotoğrafçıların ilgi odağı oldu İzle

Karla birlikte Doğu'nun etkileyici güzelliği fotoğrafçıların ilgi odağı oldu İzle

Kar ve soğuk hava detayları

Hava Sıcaklığı Hayvancılık Objektif Kar Yağışı Hayvan 

-Soğuk havada hayvancılıkla uğraşanlar
-Doğu'ya gelen fotoğrafçılar
-Cirit detayları

( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM

- Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don beklendiği bildirildi.
Beyaz örtüye bürünen bölgenin etkileyici güzelliği fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve bulutlu geçmesi beklenen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Bölgede rüzgâr, güney ve güneybatı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır ve Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 2, Ağrı ve Ardahan'da 4, Kars'ta 6 derece ölçüldü. Yetkililer, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkati ve tedbirli olmasını istedi. Öte yandan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye bürünen Doğu'nun etkileyici güzelliği fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. Batı illerinden yola çıkarak Erzurum, Kars ve Ardahan’da en iyi kış fotoğraflarını çekmek için deklanşöre basan fotoğrafçılar keyifli saatler yaşadı. Özellikle kış aylarında fotoğrafçıların akınına uğrayan Doğu Anadolu’da kar üzerinde oynanan atlı cirit gösterileri, objektiflere güzel kareler yansıtıyor.
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