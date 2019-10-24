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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kariyer ve istihdam programına vatandaşlardan yoğun ilgi

Kariyer ve istihdam programına vatandaşlardan yoğun ilgi

İş başvuru formu doldurulması

Oyaca 

-Başkanın stantları gezmesi
-Başkan röportaj
-Vatandaşların statları incelemesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Kariyer ve İstihdam Programında iş arayanlar ve işverenler bir araya geldi. Programa iş arayan vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Eyüpsultan Belediyesi İş ve Kariyer Geliştirme Birimi ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) işbirliği ile Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde (EKSM) Kariyer ve İstihdam Programı düzenlendi.
Programı’nda firmalar ve iş arayan vatandaşlar bir araya geldi. Gün boyu süren etkinlikte birçok ünlü firma temsilcisi ile iş arayan kişiler birebir iletişim kurdu. Etkinliğe alanında öncü firmaların bulunduğu toplam 30 firma katılım sağladı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise stantları tek tek gezerek bilgi aldı. Vatandaşların Kariyer ve İstihdam Programına ilgisi yoğun oldu. “İş arayanların birbirini bulacağı bir forum oldu” Çok güzel bir buluşma olduğunu kaydeden Başkan Köken, “Böyle bir programı ilk defa düzenliyoruz. Nasıl olacak diye sabaha kadar düşündüm. Gelen olacak mı olmayacak mı diye ve müthiş bir buluşma oldu. İş arayanların birbirini bulacağı bir forum oldu. Stantlardaki firmaları gördüm çok duyarlı ve ilgililer. Bu ülkede ne iş olursa yaparım değil de ben şu işi yaparım diyene geçmemiz lazım. Ayrıca şu iş beğenmeme hastalığından vazgeçmeliyiz. Bunların ikisini sağladığımızda Türkiye’de istihdama büyük katkı koyacağına inanıyorum. Biz firmalara şunu söyledik olmazsa olmaz 3 kriterinizi söyleyin, biz onların kurslarını verelim” şeklinde konuştu.

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