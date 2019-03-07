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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kariyer ve istihdam günleri öğrencileri turizmcilerle buluşturdu İzle

Kariyer ve istihdam günleri öğrencileri turizmcilerle buluşturdu İzle

Açılış kurdelesi kesildi

Mezuniyet Allah Öğrenciler Çaylı 

-Stantlar gezildi
-Öğrenciler görüşme yaptı
-Detay görüntüler
-Selahattin Radif ile röp.
-Sevral Altuntaş ile röp.
-Murat Bacık ile röp
-Nihal Mizrak ile röp.
-Doç.Dr.Yusuf Aymankuy ile röp..

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda düzenlenen 3. Kariyer ve İstihdam Günleri öğrencileri turizm işletmecileri ile buluşturdu. Etkinliğe katılan 30 dolayındaki turizm işletmesi öğrencilerle iş görüşmeleri yapıldı. Okulun Salonunda düzenlenen Kariyer ve İstihdam Günleri’nin açılışına Ak Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, akademisyenler, öğrenciler ve turizmciler katıldı.
Egenin değişik illerinden turizm işletmecileri açtıkları stantlarda öğrencilerle görüşmeler yaparken, çok sayıda öğrenci form doldurdu. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yusuf Aymankuy, amaçlarının öğrencilere turizm işletmecileri ile tanıştırarak istihdamlarına yardımcı olmak olduğunu söyledi.

Otelciler, etkinliğe katılmaktan mutlu olduklarını söylerken, öğrencilerde, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. Bodrum’dan geldiğini anlatan İşletmeci Selahattin Radif, “Bodrumdan Kariyer ve İstihdam Günlerine katıldık. Burhaniye’de uygulama adına güzel işler yapılmış. Buradaki öğrencilere katkı sağlamak istiyoruz” dedi.
Sevral Altuntaş da, “Turizm ve otelcilik bölümünde okuyorum. Okulumuza oteller geldi. İş olanakları için yararlı olacağına inanıyorum” dedi.
Murat Bacık ise, “Otellerle görüşmeler yaptık. İnşallah turizmde iyi bir yıl olacak. Bizde Burhaniye turizmine katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.
Çeşmeden geldiğini anlatan İşletmeci Murat Akçaylı da, “Çeşmeden geldik: Yeni öğrencileri turizme kazandırmak istiyoruz. Çok güzel bir organizasyon oldu. Burhaniye de çok güzel bir yer” dedi.
Nihal Mizrak ise, “Bende birkaç otele başvuru yaptım. İnşallah iyi olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yusuf Aymankuy da, “Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak 3. Kariyer ve İstihdam Günlerini yapıyoruz. Etkinliğimize 30 kadar turizm işletmesi katıldı.
Amaç, öğrencilerimizi turizm işletmecileri ile bir araya getirerek, onlara gerek staj gerekse mezuniyetten sonra istihdamlarına katkı sağlamaktır. Böylelikle okulda aldıkları eğitimlerini sektörde pratikle birleştirmelerine imkan sağlamak istiyoruz, Katılan işletmelere teşekkür ediyorum.2019 Turizm yılının ülkemize, sektöre ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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