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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Karısıyla kavga ederken araya giren baldızını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Karısıyla kavga ederken araya giren baldızını boğazından bıçaklayarak öldürdü

-kadınların oturduğu zemin kat ev detay

Hastane Güvenlik Görevlisi Baldız Kız Kardeş Sağlık Ekipleri 

--Bina detay
--Binanın bulunduğu sokaktan detaylar
--Olay yeri detay
--Morgdan detaylar
--ölen kadının fotoğrafı

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da bir şahıs, Fas uyruklu hamile eşiyle tartışırken araya giren baldızını sokakta kovalayıp boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Olay, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan güvenlik görevlisi Ercan K. (41), bir çocuk annesi hamile eşi Siham K.’nın evine girmek istedi. İddiaya göre Ercan K.. akşam saatlerinde eşinin kaldığı 3 katlı apartmanın zemin katındaki daireye gelerek konuşmak istedi. Hamile olduğu için Fas’ta yaşayan kız kardeşini yanına çağıran ve bir süredir kızı ve kardeşiyle birlikte yaşayan Siham K. kapıyı açmadı. Eşinin kapıyı açmamasına sinirlenen Ercan K., elinde bıçakla balkondan içeri girdi. Eşini içeride gören Siham K. fenalık geçirerek yere yığıldı. Bu sırada evde bulunan Siham K.’nın kardeşi Rajae Ait Lhaj’i, ablasını yerde görünce yardımcı olmaya, bir yandan da eniştesini evden uzaklaştırmaya çalıştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce eniştesinden korkan kadın, evden çıkarak kaçmaya başladı.
Rajae Ait Lhaj, sokakta çığlık atarak Kepez Belediyesi Sağlık Merkezinin yanındaki parka girdi. Burada baldızını yakalayan Ercan K., elindeki bıçakla Rajae Ait Lhaj’i vücudunun çeşitli yerlerinden ve boğazından bıçakladı. Özel güvenlik görevlileri Ercan K.'ye müdahale etse de saldırgan ellerinden kurtulup kaçmayı başardı. Yerde kanlar içerisinde kalan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, saldırganı bulmak için çalışma başlattı.
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