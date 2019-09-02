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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Karısını tabanca ile öldürüp kaçtı, çocukları esnafa sığındı

Karısını tabanca ile öldürüp kaçtı, çocukları esnafa sığındı

olay yerinden görüntü

Polis Olay Yeri İnceleme Bild Polis Ekipleri 

-detaylar
-aparmatndan görüntü
-polislerden görüntü
-çocuğun birinden görüntü
-olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
-çocuklar polis arabasına götürülürken görüntü
-ceset apartmandan ıkarılıp ambulansa koyulurken görüntü

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de bir koca boşanma aşamasındaki 36 yaşındaki karısı Sibel Çetinel’i tabancayla öldürdü. Olay Aşağı Kayabaşı Mahallesinde meydana geldi. M.Ç. evin içerisine girerek yanında getirdiği tabanca ile eşi Sibel Çetinel’i başından ateş ederek öldürdü. M.Ç. karısını öldürdükten sonra olay yerinden otomobille kaçtı. Çetinel’in 4 çocuğu ise apartman girişinde bulunan bir bayan kuaförüne sığındı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri talihsiz kadının öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinden sonra talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan firari koca M.Ç. ise polis ekipleri tarafından aranıyor.
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