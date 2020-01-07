Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Karısını sokak ortasında döven şahıs yeniden serbest bırakıldı

Karısını sokak ortasında döven şahıs yeniden serbest bırakıldı

arşiv görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Akalan Hapis Cezası Mahkeme Heyeti Cep Telefonu Kıskançlık 


- Gaziantep'te karısını sokak ortasında darp eden ve cep telefonu ile görüntülenen şahıs, mahkemede karısından özür dileyince yeniden serbest bırakıldı.Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi Anadolu Lisesi önünde karısı Büşra Çilo'yu darp ederek şiddet uygulayan E.Ç., 28. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tahliye edildi. Hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılan sanık 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, cezası paraya çevrilen E.Ç., tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak serbest bırakıldı.Eşini kıskanınca gözü karardıMahkemede eşini çok sevdiğini ve kıskandığını anlatan sanık E.Ç., "Olay günü de kıskançlık yüzünden tartıştık. Gitmeye karar verince peşinden gittim, özür diledim. Kendisini ikna etme çalıştım ancak ağza alınmayacak bir söz söyleyince şuurumu kaybedip vurdum" diyerek kendini savundu.Karısından mahkeme heyetinin önünde özür dilediPişman olduğunu belirten E.Ç., "Çok pişmanım. İnsanlığımdan utandım. Sizlerin huzurunda eşimden özür diliyorum" diye konuştu.
Büşra Çilo mahkeme heyetinin sorduğu soru üzerine, "Kesinlikle kocamdan korkmuyorum, öyle bir insan değil. Şikayetçi değilim, en başından beri değildim. Eşimi seviyorum, onun da beni sevdiğini biliyorum. Can güvenliğimden endişe etmiyorum. Eşimin tahliye olmasını ve çocuklarımın yanına dönmesini istiyorum" şeklinde konuştu.
İlk olay günü serbest bırakılmıştıŞiddet anları cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, E.Ç., olayın kamuoyuna yansıdığı 28 Kasım günü polisin yaptığı operasyon ile Gaziantep'te yakalanmıştı. Büşra Çilo'nun şikayetçi olmaması üzerine E.Ç. ifadesi vermesinin ardından serbest bırakılmış, Büşra Çilo'nun yaşadığı anları gözyaşları arasında İHA'ya anlatmasının ardından ise E.Ç, yeniden yakalanarak gözaltına alınmıştı. Kocasından çocuklarını almak için annesinin evinin bulunduğu İstanbul'dan Gaziantep'e dönen Büşra Çilo burada kocasının evinde kalma kararı alırken, tutuklanan E.Ç. hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Kıskançlık cinneti! Genç kadın iki çocuğu çuvala koyup...Kıskançlık cinneti! Genç kadın iki çocuğu çuvala koyup...
Erzurum'daki Cinayet Davasında Flaş GelişmeErzurum'daki Cinayet Davasında Flaş Gelişme
Yola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 YaralıYola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 Yaralı
İş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildiİş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildi
Cani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri KurtardıCani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri Kurtardı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı