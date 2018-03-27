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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Karısını sevgilisinin yanında öldüren koca yakalandı

Karısını sevgilisinin yanında öldüren koca yakalandı

Kemal Alyap’ın jandarma eşliğinde adliye çıkışı

Jandarma Akalan 

-Jandarma aracına konulması
-ARŞİV
-Olay yeri
-Hastane
-Fotoğraf

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 22 gün önce karısını öldürdüğü iddia edilen koca tutuklandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki iki çocuk annesi Gül Gülizar Ayalp’ı öldürmekten aranan kocası Kemal Ayalp Gaziantep'te yakalandı. Gözaltına alınan Kemal Ayalp, jandarma ekipleri tarafından sevk edildiği Pazarcık Adliyesine sorgusunun ardından nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kemal Ayalp’ın sevgilisi Güler Özkahraman’da aynı suçlamayla tutuklanmıştı. Kemal Ayalp adliye çıkışında gazetecilerin neden yaptın sorusuna, “Emniyette her şeyi anlattım” cevabını verdi. Kemal Ayalp’ın sevgilisi Güler Özkahraman’ın ifadelerinde suçu birbirlerine attıkları öğrenildi.
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