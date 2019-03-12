Karısını öldürmüştü...Avukatı, '2 yıllık ömrü kaldı tahliye edin' dedi İzle

-fotoğraflar



( BURSA ) Karısını öldürmüştü...Avukatı, "2 yıllık ömrü kaldı tahliye edin" dedi BURSA



- Bursa’da sokakta tartıştığı eşini 23 yerinden bıçaklayıp çantasını gasp eden katil kocanın yargılanmasına devam edildi. Katil zanlısı kocanın avukatı duruşmada "Müvekkilimin 2 yıllık ömrü kaldı, tahliye edilmesini istiyorum" dedi.

Olay geçtiğimiz yıl Ekim ayında merkez Yıldırım ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi 4’üncü Selvi Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Hasan Gündoğdu (45), boşandığı eski karısı 38 yaşındaki Özlem Meşeli’yi işe gittiği sokakta bekledi ve peşine düştü. Bir süre Meşeli’yi takip eden Gündoğdu daha sonra kadınla sokak ortasında tartışmaya başladı.

üzerindeki bıçakla kadını 23 yerinde bıçaklayıp çantasını da gasp eden Gündoğdu polis ekiplerince gözaltına alındı. Hakkında 'kasten adam öldürmek ve yağma' suçlarından dava açılan Hasan Gündoğdu'nun Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması sürüyor. Duruşmaya tutuklu sanık Hasan Gündoğdu, avukatları, oğlu Ziya Gündoğdu, ölen Özlem Meşeli’nin kardeşi Cevdet Meşeli ile avukatı katıldı.

Gündoğdu’nun yeni tuttuğu ikinci avukatı Bünyamin Aygece savunmasında, “Müvekkilim, kalp ameliyatı olmuştur. Doktorlar iki yıl ömrü olduğunu belirttiler. Rahatsızlığından dolayı psikolojik tedavi görmektedir. Kalbi yüzde 20 çalışmaktadır. Cezaevi şartları müvekkilim için uygun değildir. Sağlık raporu alınmasını ve tahliyesini istiyoruz” dedi.

“Tahliyemi istiyorum” Gündoğdu, 2008 yılında işleri bozulduğu için boşandığını, 2018 yılına kadar eşiyle birlikte yaşamaya devam ettiklerini anlatarak, "Mayıs ayında beni bırakıp, annesinin evine gitti. Olaydan önce oğlumla kavga etmişler, eşim oğlum hakkında evden uzaklaştırma almış. Olay günü konuşmak için evine gittim. Zile bastım kapıyı açan olmadı. Kalp ameliyatı olduğumdan, bir süre yolda dinlendim. Yolda yürürken eşimle karşılaştım. Aramızda tartışma çıktı. Gelen arabanın önüne doğru beni itti. Gelen arabada erkek arkadaşı olduğunu, çantasından da biber gazı çıkaracağını düşünerek, üzerimdeki bıçağı çıkarıp, rastgele salladım. Kaç defa bıçakladığımı hatırlamıyorum. Olay yerinden kaçarken çantası montumun düğmesine takılmış. Çantasını çalmadım. Tahliyemi istiyorum” savunmasını tekrarladı. "Ağırlaştırılmış müebbet verilsin" Mahkemede söz alan sanığın oğlu Ziya Gündoğdu, annesinin babasından boşandıktan sonra birlikte yaşadığını belirterek, “Annemin telefonunda Mehmet isimli bir erkekle mesajlaştığını gördüm. Bu yüzden aramızda tartışma çıktı. Gizli gizli görüşmelere devam etti. Karakolluk olduk. Annem benim için evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Babamdan aldığım paraları anneme verdim'' diye konuştu.

Ablası öldürülen Cevdet Meşeli’nin avukatı Umut Beyaz, sanığın çok defa evden uzaklaştırma cezası aldığını, eşini ölümle de tehdit ettiğini ve olay günü defalarca bıçaklayarak öldürdüğünü hatırlatarak, cinayetten ağırlaştırılmış müebbet, yağma suçundan 15 yıl hapis cezası alması gerektiğini söyledi.



Mahkeme heyeti, sanık avukatının taleplerini reddetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmayı karar için ileri bir tarihe erteledi.

