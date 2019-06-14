Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet İzle

Karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet İzle

arşiv görüntüler

( BURSA ) BURSA

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Müebbet Hapis Hapis Cezası Mahkeme Heyeti Cinayet 


- Bursa'da cezaevinden izinli çıkarak karısını öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Geçen yıl mayıs ayında meydana gelen olayda, 2013 yılında Gemlik'te simitçi cinayetinin faili Mehmet Hanifi Alparslan (36), cezaevinden izinli olarak çıkıp, eşi Çiğdem Alparslan'ı (35) 19 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Alparslan tutuklandı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Mehmet Hanifi Alparslan, son kez hakim karşısına çıktı. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Son sözleri sorulan Alparslan, "Daha önceki ifadelerimi tekrarlıyorum. Eşimi ben öldürdüm, kabul ediyorum. Eşim ile biz küs değildik. Uzaklaştırma cezamın bitmesine iki gün vardı. Onlar beni eve çağırdı. Ben oraya barışmak için gitmedim" dedi.
Sanık akıllı çıktı Öte yandan Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapor, mahkeme başlangıcında okundu. Rapora göre, sanık akıllı çıktı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırmasını ve hiç bir indirim uygulanmamasını istedi. Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Erzurum'daki Cinayet Davasında Flaş GelişmeErzurum'daki Cinayet Davasında Flaş Gelişme
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı