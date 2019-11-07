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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Karısını, oğlunu ve damadını yaralayan zanlı yakalandı - İSTANBUL

Karısını, oğlunu ve damadını yaralayan zanlı yakalandı - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntüler - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından görüntüler - Ambulans ve polis araçlarının olay yerinden ayrılmalarıİSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda karısını, oğlunu ve damadını yaralayan kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Telsiz Mahallesi'nde, 81 yaşındaki Mustafa Meriç N. ile damadı Rami A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Meriç N. silahla damadı ile oğlu Ayhan N. ve karısı Fikriye N'yi yaraladı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayhan N'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Meriç N'yi ise olay yerinde yakaladı.Emekli bekçi Mustafa Meriç N'nin alzaymır hastası olduğu, emniyetteki işlemlerinin ardından Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alınacağı öğrenildi.

Polis Hastane Sağlık Ekipleri 

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