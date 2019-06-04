Karısını eve çağırıp dehşeti yaşatan koca: “Ben vurmadım”

-Gazetecilerle diyaloğu

-Emniyetten detaylar

-dün geçilen görüntüler de eklenmiştir



( ANTALYA ) -- Adliyeye sevk edilirken gazetecilerin neden yaptın sorusuna, “Kimse bir şey yapmadı kardeş. Ben vurmadım” diye cevap verdi ANTALYA



- Antalya’da boşanmak isteyen ve yaklaşık 5 aydır ayrı yaşadığı karısı Dilek Ü.'yü eve çağırarak karnından av tüfeğiyle vurduğu iddia edilen Süleyman Ü., adliyeye sevk edildi. Olayın zanlısı Süleyman Ü., emniyetten çıkışta gazetecilerin ‘Neden yaptın?’ sorusuna ‘Kimse bir şey yapmadı kardeş. Ben vurmadım’ diye cevap verdi. Polisi alarma geçiren olay, dün 14.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Kanal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılıkla uğraşan Süleyman Ü. (55), Lara’da bir otelde çalışan ve yaklaşık 5 aydır ayrı yaşadığı karısı Dilek Ü.’yü (45) konuşmak için eve çağırdı. İddiaya göre ikili arasında burada tartışma çıktı ve Süleyman Ü., eline aldığı av tüfeğiyle karısının karnına bir el ateş etti. Evin içerisinde gerçekleşen olay sonrası kanlar içerisinde yere yığılan Dilek Ü. daha sonra yardım istemek için kendisini dışarıya attı. Bu sırada sesleri duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Dilek Ü.’yü ambulansla özel bir hastaneye kaldırırken, kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri Süleyman Ü.’yü gözaltına aldı. “Niye vurdu bilmiyoruz” Ev sahibi Yılmaz Yavuz sesi duyarak bölgeye geldiklerini belirterek, “Kadın otelde çalışıyordu. Kendi aralarında boşanma kararı almışlar. Kadın yarım saat önce gelmiş, adam kadını av tüfeğiyle vurdu. Niye vurdu bilmiyoruz. Adam kaçmadı, polisler aldı götürdü” dedi.

Olayın 3 gün öncesinde sosyal medyadan yazmış Evliliklerinden 2 çocuğu bulunan Süleyman Ü.’nün sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazı ise dikkat çekti. Süleyman Ü. yazısında, “Bu kadın zorda, tutsak, kandırılmış. 40 yaşında engelli bir bayan. Otelde Lara’da çalışıyor. Yanındaki ve çevresindeki insanlar yüzünden 2 çocuğunu terk etmek zorunda kalmış. Ayrıca kocasını da uzaklaşsın diye iftira atmış. Etrafındaki utanmaz insanları lütfen deşifre edin paylaşın. 3, 5 kuruş menfaat için bu kadının ve çocukların hayatını söndürmek istiyorlar. Lütfen yardım edin. Etrafındaki insanları gördükleri yerde fotoğrafını çekip paylaşsınlar. İnsanlık için, 2 savunmasız çocuk için, bir de Allah rızası için” ifadelerini kullandı. Karısının durumu ciddiyetini koruyor Olayın ardından ağır yaralanan Dilek Ü., Özel OFM Hastanesi’nde ameliyata alındı. İlk belirlemelere göre yakın bölgeden ateş açıldığı için Dilek Ü.’nün iç organlarında ciddi hasarlar oluştuğu belirtildi. Talihsiz kadının hayati tehlikesini henüz atlatamadığı ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. “Ben vurmadım” Dün gözaltına alınan Süleyman Ü. ise Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ifadesi alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Ü., çıkışta gazetecilerin, ‘Neden yaptın’ sorusuna ‘Kimse bir şey yapmadı kardeş. Ben vurmadım’ şeklinde cevap verdi. Ekip otosuna bindirilen zanlı, adliyeye sevk edildi. (SM-

