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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Karısını 25 yerinden bıçaklayıp öldüren koca tutuklandı

Karısını 25 yerinden bıçaklayıp öldüren koca tutuklandı

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( SAMSUN ) SAMSUN

Otopsi Sonucu Güvenlik Önlemi Boşanma Davası Genç Kadın Çelik Yelek 


- Samsun'da boşanma davaları devam eden karısını hastanenin otoparkında 25 yerinden bıçaklayarak öldüren koca, mahkemece tutuklandı. Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ikamet eden Enis Adem Şahin (31), 5 yıllık evli oldukları eşi Merve Şahin (25) ile karşılıklı boşanma davası açtı. Merve Şahin'in 1 yıl önce memleketi Samsun'a yerleştiği ve taraflar arasında boşanma davasının devam ettiği, 13 Aralık'ta da duruşmalarının yapılacağı öğrenildi. Enis Adem Şahin, Çorlu'dan yanına annesi ve kardeşini alarak otomobiliyle Samsun'a annesinin yanında kalan 3 yaşındaki kızını görmeye geldi. Annesi ve kardeşi kızı ile parkta oynayan Enis Adem Şahin, aralarında boşanma davası devam eden eşi Merve Şahin ile otomobille dolaşıp araç içinde konuşmak için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkına geldi. Burada ikili arasında tartışma çıktı ve Enis Adem Şahin bıçakla eşine saldırıp kaçtı ve daha sonra da otomobilini terk etti. Hastane kaldırılmak istenilen genç kadın ise hayatını kaybetti. Merve Şahin'in otopsi sonucu 25 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince kısa süre içerisinde yakalanan Enis Adem Şahin, polisteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Enis Adem Şahin tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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