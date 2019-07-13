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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Karısı tutuklandı, kendisi firarda...Evden hırsızlık yapan karı koca kamerada İzle

Karısı tutuklandı, kendisi firarda...Evden hırsızlık yapan karı koca kamerada İzle

Şahısların eve girişlerinden güvenlik kamerası görüntüsü

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Kışla 

-Evden çıkışları
-Emniyetin tabelasından görüntü
-L.G. isimli emniyetten çıkarılışı
-Adliyeye götürülmesi

( MERSİN )- Polisin çalışması sonrası L.G. isimli kadın yakalanırken, eşinin ise aranmasına devam ediliyor- Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Adliye'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanan kadının, bir ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi MERSİN

- Mersin'de evden hırsızlık yapan karı koca, güvenlik kameralarına yakalandı. Polisin çalışması sonrası L.G. isimli kadın yakalanırken, eşinin ise aranmasına devam ediliyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Adliye'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanan kadının, bir ay önce cezaevinden çıktığı, daha öncede buna benzer suçlardan kaydığı olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Yenişehir ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Apartmanın ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayın faillerinin L.G. (38) ve A.T. (41) olduğunu belirledi. Şahısların yapılan incelemesinde karı koca oldukları, L.G. isimli kadının 1 ay önce cezaevinden çıktığı ve benzer suçlardan kaydı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şahısları yakalamak için operasyonlar yapan ekipler, L.G.'yi Tarsus ilçesinde yakalarken, kocasının izine ulaşamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edilen L.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ekiplerin eşi A.T.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor. Emniyet çıkışı gazetecilerin 'neden gözaltındasınız' sorusuna "ben birşey yapmadım" diyen L.G., "Suçum yok benim" dedi.

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