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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Karısı tarafından terk edilen adam kendini bıçakladı

Karısı tarafından terk edilen adam kendini bıçakladı

Olay yerinde yaralı olan baba İ.G.

Polis Bild Sağlık Ekipleri 

-Polisin yaralıyı ikna etmeye çalışması
-İkna olan yaralının sedyeye alınması
-ambulans konulması
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde karısı tarafından terk edilen 2 çocuk babası, bıçakla kendini yaraladı. Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz yıl karısı H.G. tarafından terk edilen İ.G. (29), bunalıma girerek kendini bıçakla yaraladı. Yaralı halde oturduğu evin önüne giden İ.G.’yi fark eden komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, karnından yaralanan 2 çocuk babası İ.G.’yi dakikalarca tedavi için ikna etmeye çalıştı. Polisler, yaralıyı ikna ettikten sonra 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Sedyeye alınan yaralı, tedavisi için Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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